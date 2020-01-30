У "Борисполі" розповіли про посилений режим роботи через ситуацію з коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Через ситуацію з поширенням у Китаї та за його межами нового смертельного коронавірусу міжнародний аеропорт "Бориспіль" з 23 січня працює у посиленому режимі. Про це на брифінгу у четвер заявив заступник генерального директора з інженерно-технічного забезпечення міжнародного аеропорту "Бориспіль" Олег Струк, передає кореспондент УНН.
"Наразі з 23 січня аеропорт працює у посиленому режимі. У нас була проведена комісія з надзвичайних ситуацій, на якій було прийняте рішення вже з 23 числа працювати за технологічною інструкцією, введеною в зв’язку з обслуговуванням рейсів, що слідують з країн з ускладненою епідемічною ситуацією. Все підприємство наразі вже працює за цією інструкцією", - сказав Струк.
З його слів, після отримання інформації, починаючи з 23 січня, усі працівники аеропорту отримали засоби індивідуального захисту – ті працівники, які приймають прямі рейси з Китаю.
"Забезпечені процедури, за якими при прибутті судна першим на борт піднімається працівник карантинної служби, який оцінює ситуацію, проводить вимір температури і дає нам вказівки по обслуговуванню цього повітряного судна", - зазначив представник "Борисполя".
Нагадаємо, у "Борисполі" повідомили про три останні рейси до Китаю.
Станом на 30 січня 2020 року, за даними МОЗ, у світі зареєстровано 7783 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції 2019-nCoV, 170 з них - летальні. Окрім Китаю захворювання зафіксовано у 17 країнах світу. В Україні жодного підтвердженого лабораторно випадку нової коронавірусної інфекції не зареєстровано.
Додамо, спалах смертельного коронавірусу стався у китайському місті Ухань в кінці 2019 року.