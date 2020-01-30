У "Борисполі" повідомили про три останні рейси до Китаю
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. В аеропорту "Бориспіль" очікуються три прямі рейси з Китаю, після цього рейсів до Китаю впродовж місяця від авіакомпаній, які базуються в аеропорту, не плануються через спалах коронавірусу у Піднебесній. Про це на брифінгу у четвер, 30 січня, заявив заступник генерального директора з інженерно-технічного забезпечення міжнародного аеропорту "Бориспіль" Олег Струк, передає кореспондент УНН.
"Ми отримали повідомлення від авіакомпаній про те, що призупинено прямі рейси в Китай. Ми очікуємо три рейси – компанії МАУ і Sky Up. Вони очікуються 31,01, 02,02 і 04,02. Після цього прямих рейсів до Китаю на протязі місяця авіакомпанії, які базуються в аеропорту "Бориспіль", не плануються", - сказав Струк.
З його слів, можливо, будуть вжиті додаткові дії, адже пасажири все одно будуть прибувати в аеропорт, можливо, з транзитних рейсів, через інші аеропорти.
"Будемо відслідковувати і разом з МОЗ вживати заходи щодо контролю, можливо, за цими транзитними рейсами", - додав він.
Нагадаємо, у Китай відправлять два рейси для вивезення українців.