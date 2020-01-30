В "Борисполе" сообщили о трех последних рейсах в Китай
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. В аэропорту "Борисполь" ожидаются три прямые рейсы из Китая, после этого рейсов в Китай в течение месяца от авиакомпаний, базирующиеся в аэропорту, не планируются из-за вспышки коронавируса в Поднебесной. Об этом на брифинге в четверг, 30 января, заявил заместитель генерального директора по инженерно-технического обеспечения международного аэропорта "Борисполь" Олег Струк, передает корреспондент УНН.
"Мы получили сообщение от авиакомпаний о том, что приостановлено прямые рейсы в Китай. Мы ожидаем три рейса - компании МАУ и Sky Up. Они ожидаются 31,01, 02,02 и 04,02. После этого прямых рейсов в Китай в течение месяца авиакомпании, базирующиеся в аэропорту "Борисполь", не планируются", - сказал Струк.
По его словам, возможно, будут приняты дополнительные действия, ведь пассажиры все равно будут прибывать в аэропорт, возможно, с транзитных рейсов через другие аэропорты.
"Будем отслеживать и вместе с Минздравом принимать меры по контролю, возможно, по этим транзитными рейсами", - добавил он.
Напомним, в Китай отправят два рейса для вывоза украинцев.