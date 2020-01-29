Епідемія коронавірусу: у Китай відправлять два рейси для вивезення українців
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. На фоні розповсюдження коронавірусу у Китаї авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" виконає два рейси на вивезення пасажирів з курорту Саньї на китайському острові Хайнань. Про це йдеться в повідомленні авіакомпанії, поширеному у середу, передає УНН.
"У зв’язку з епідемією коронавірусу в Китаї найближчі рейси Київ-Санья-Київ авіакомпанії МАУ будуть виконуватися виключно на вивезення пасажирів. Рейси з Саньї відбудуться за стандартним розкладом - 31 січня та 4 лютого", - йдеться в повідомленні.
Згідно з оприлюдненою інформацією, авіаперевізник і туроператор узгодили припинення рейсів за цим напрямком попередньо до 24.02.2020 і остаточної нормалізації ситуації.
Як повідомляв УНН, станом на 29 січня 2020 року, за даними МОЗ, у світі зареєстровано 6057 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції 2019-nCoV, 132 з них летальні. Окрім Китаю, захворювання зафіксовано у 15 країнах світу.