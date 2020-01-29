Кількість жертв коронавірусу у Китаї зросла до 132 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Загальна кількість інфікованих коронавірусом 2019-nCoV в Китаї сягнула 5974 осіб, 132 з них померли. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
"У китайській провінції Хубей померли 26 осіб, інфікованих новим коронавірусом 2019-nCoV. Таким чином, загальна кількість жертв вірусу сягнула 132 осіб", - ідеться в повідомленні Національної комісії охорони здоров'я КНР.
Зазначається, що за останню добу виявлено 1459 випадків захворювання, і загальне їх число досягло 5974.
З урахуванням тих, у кого підозрюють коронавірус, загальна кількість інфікованих може становити 9239 осіб, заявила китайська влада.
За межами КНР станом на вечір 28 січня підтверджено близько 50 випадків захворювання на коронавірус у 15 країнах, включаючи Австралію, Німеччину, В'єтнам, Канаду, Малайзію, Сінгапур, США, Таїланд, Францію, Південну Корею і Японію.
Нагадаємо, наборів для виявлення коронавірусу в Україні вистачить для тестування 120 осіб.