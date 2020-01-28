Наборів для виявлення коронавірусу в Україні вистачить для тестування 120 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Чотирьох комплектів наборів для виявлення РНК коронавірусу, які Україна планує закупити в Всесвітньої організації охорони здоров’я, вистачить для перевірки 120 людей на захворювання на новий коронавірус. Про це під час пресбрифінгу на тему: "Про ситуацію щодо коронавірусної інфекції 2019-nCoV" повідомив виконуючий обов’язки генерального директора ДУ "Центр громадського здоров’я" МОЗ України Ігор Кузін, передає кореспондент УНН.
"Всього планується закупити чотири комплекти. Один комплект планується на сто досліджень. На одну пробу ми маємо використати три дослідження. В цілому, цього буде достатньо для того щоб проскринінгувати 30 осіб на одну тест-систему і усього 120 осіб – це максимальна кількість, на яку ми закуповуємо ці нові тест-системи", - сказав Ігор Кузін.
Нагадаємо, Україна веде перемовини з ВООЗ щодо отримання наборів для виявлення коронавірусу.