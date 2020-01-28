Україна веде перемовини з ВООЗ щодо отримання наборів для виявлення коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Україна веде перемовини з Всесвітньою організацією охорони здоров’я щодо поставки наборів для виявлення та визначення РНК нового коронавірусу. Про це на брифінгу заявив в.о. генерального директора Центру громадського здоров’я Ігор Кузін, передає УНН.
“Зараз ведуться перемовини (з ВООЗ — ред.) щодо поставки в країну наборів для виявлення та кількісного визначення РНК нового коронавірусу. І ми маємо надію, що наступного тижня чи через тиждень ми вже зможемо отримати такі набори і проводити діагностику на національному рівні”, — сказав Кузін.
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Нагадаємо, як повідомив заступник міністра охорони здоров’я Дмитро Коваль, в кінці цього тижня або на початку наступного в Украні з’являться тест-системи для менш тривалого діагностування коронавірусу.