Украина ведет переговоры с ВОЗ относительно получения наборов для выявления коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Украина ведет переговоры с Всемирной организацией здравоохранения по поставке наборов для выявления и определения РНК нового коронавируса. Об этом на брифинге заявил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин, передает УНН.
"Сейчас ведутся переговоры (с ВОЗ - ред.) по поставке в страну наборов для выявления и количественного определения РНК нового коронавируса. И мы надеемся, что на следующей неделе или через неделю мы уже сможем получить такие наборы и проводить диагностику на национальном уровне", - сказал Кузин.
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Напомним, как сообщил заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль, в конце этой недели или в начале следующей в Укране появятся тест-системы для менее длительного диагностирования коронавируса.