До кінця тижня в Україні з’являться тест-системи для прискореного діагностування коронавірусу – МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. В кінці цього тижня або на початку наступного в Украні з’являться тест-системи для менш тривалого діагностування коронавірусу. Про це сказав заступник міністра охорони здоров’я Дмитро Коваль в ефірі ток-шоу "Свобода слова", передає УНН.
"Незважаючи на те, що геном вже розшифровано, але засобів специфічної діагностики в світі в принципі не існує. Тому, відповідно до рекомендацій ВООЗ, діагностика відбувається шляхом виключення", - сказав Коваль.
За його словами спершу діагностується грип, якщо він не підтверджується, то проводиться діагностика на коронавірус. Діагностичні системи наявні в лабораторних центрах кожної області.
"В разі якщо і ці результати будуть негативні, а людина почуває себе погано, зразки відправляються в Київ, в одну з двох лабораторій, які сертифіковані ВООЗ. І якщо і тут буде негативний результат – зразок відправляється до Німеччини до лабораторії ВООЗ", - зазначив Коваль.
За його словами така діагностика коронавірусу на сьогодні може зайняти до 5 днів.
"Але наприкінці цього тижня на початку наступного тижня, в Україні будуть доступними тест-системи, які зроблять це діагностування менш тривалим", - сказав Коваль.
Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) оголосила про підвищення загрози поширення на глобальному рівні зафіксованого в Китаї коронавірусу 2019-nCoV, внаслідок якого померло вже понад 100 людей.