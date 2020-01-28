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ВООЗ підвищила рівень загрози поширення нового коронавірусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) оголосила про підвищення загрози поширення на глобальному рівні зафіксованого в Китаї коронавірусу 2019-nCoV, внаслідок якого померло вже понад 100 людей. Про це йдеться у доповіді організації, оприлюдненій у понеділок, 27 січня, передає УНН.

ВООЗ підвищила рівень загрози поширення нового коронавірусу

“Дуже високий рівень загрози — в Китаї, високий — на регіональному рівні, високий — на світовому”, — йдеться у документі.

До цього в доповідях загроза на світовому рівні оцінювалася як “помірна”. Однак в ВООЗ вказали на те, що в попередніх версіях була допущена помилка формулювання, а тепер її виправили. Виправлення глобальної оцінки ризику не означає оголошення міжнародної надзвичайної ситуації через поширення вірусу.

Тим часом Київський міський лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я повідомив, що виявлений в Україні коронавірус не є китайським вірусом 2019-nCoV.

Коронавірус з Китаю продовжує розповсюджуватися світом. Перший випадок зараження на 2019-nCoV в ніч на 28 січня підтвердили у Німеччині.

Як повідомляв УНН, станом на 28 січня зараження коронавірусом 2019 nCoV в Китаї виявлено більш ніж у 4000 чоловік, а кількість померлих перевищило 100 осіб. Пекін обмежив транспортне сполучення з низкою міст, фактично помістивши під карантин понад 56 млн осіб в 18 містах Хубей.

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