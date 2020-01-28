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Перший випадок зараження коронавірусом підтверджений в Німеччині

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Коронавірус нового типу 2019 nCoV з Китаю дістався до Німеччини. Зараження підтверджено у чоловіка з баварського округу Штарнберг. Про це повідомляє DW із посиланням на представника міністерства охорони здоров’я федеральної землі в ніч на вівторок, 28 січня, інформує УНН.

Перший випадок зараження коронавірусом підтверджений в Німеччині

“Пацієнт ізольований та знаходиться в хорошому стані... Людей, з якими чоловік знаходився в тісному контакті, поінформували про симптоми, запобіжні заходи і шляхи передачі інфекції”, — йдеться у повідомленні.

Міністерство проведе прес-конференцію вранці 28 січня. Фахівці Інституту імені Роберта Коха вважають низьким ризик зараження для інших жителів Баварії.

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Перші випадки зараження новим коронавірусом були пов’язані з оптовим ринком морепродуктів в місті Ухань в китайській провінції Хубей. До його закриття 1 січня на цьому ринку продавалися не тільки морські ссавці, а й кажани, кури, кролики та змії. На думку китайських вірусологів, один з цих видів міг стати джерелом зараження.

Станом на 28 січня зараження коронавірусом 2019 nCoV в Китаї виявлено більш ніж у 4000 чоловік, а кількість померлих перевищило 100 осіб. Пекін обмежив транспортне сполучення з низкою міст, фактично помістивши під карантин понад 56 млн осіб в 18 містах Хубей.

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Крім того, випадки захворювання підтверджені в Гонконзі, Макао, на Тайвані, а також в Австралії, В’єтнамі, Канаді, Малайзії, Непалі, Сінгапурі, США, Таїланді, Франції, Південної Кореї і Японії.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) раніше відмовилася оголошувати в зв’язку з новим коронавірусом надзвичайний стан. ВООЗ пояснила рішення малою кількістью випадків захворювання за межами Китаю. Однак генеральний директор організації Тедрос Адханом 26 січня відправився в КНР для консультацій з урядом та експертами в медичній сфері.

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