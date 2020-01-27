Епідемія коронавірусу: зафіксовано першу смерть у Пекіні
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Влада китайської столиці зареєструвала в понеділок перший випадок смерті від пневмонії нового типу. Про це повідомило Центральне телебачення Китаю, пише УНН з посиланням також на Beijing News.
За його даними, кількість інфікованих в Пекіні зросла ще на вісім чоловік, до 80 хворих. Стан 12 з них оцінюється як важкий. Коронавірус зафіксований в 10 районах міста.
Як поінформували влада, від пневмонії помер 50-річний чоловік, який повернувся з епіцентру спалаху вірусу в Ухані 15 січня цього року.
Кількість жителів КНР, що заразилися пневмонією нового типу, в понеділок увечері сягнула 2857 осіб, повідомив інформаційний портал “Ван’ї” з посиланням на офіційні дані китайських регіонів.
Вулиці міста Ухань - епіцентру спалаху хвороби:
Додамо, що раніше у Пекіні виписали двох пацієнтів, які перенесли новий коронавірус. Згодом, влада Пекіна прийняла рішення про тимчасове призупинення руху міжміських автобусів, щоб попередити поширення пневмонії, викликаної коронавірусом нового типу 2019-nCoV.