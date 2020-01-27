Эпидемия коронавируса: зафиксирована первая смерть в Пекине
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Власти китайской столицы зарегистрировала в понедельник первый случай смерти от пневмонии нового типа. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая, пишет УНН со ссылкой также на Beijing News.
По его данным, количество инфицированных в Пекине возросло еще на восемь человек, до 80 заболевших. Состояние 12 из них оценивается как тяжелое. Коронавирус зафиксирован в 10 районах города.
Как сообщили власти, от пневмонии умер 50-летний мужчина, вернувшийся из эпицентра вспышки вируса в Ухане 15 января этого года.
Количество жителей КНР, заразившихся пневмонией нового типа, в понедельник вечером достигло 2857 человек, сообщил информационный портал “Ванъи” со ссылкой на официальные данные китайских регионов.
Улицы города Ухань — эпицентра вспышки болезни:
Добавим, что ранее в Пекине выписали двух пациентов, перенесших новый коронавирус. Впоследствии, власти Пекина приняли решение о временном приостановлении движения междугородных автобусов, чтобы предотвратить распространение пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа 2019-nCoV.