Засобів діагностики коронавірусу з Китаю не існує - посадовець МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Засобів діагностики китайського коронавірусу у світі не існує. Про це сказав заступник міністра охорони здоров’я Дмитро Коваль в етері ток-шоу “Свобода слова”, передає УНН.
“Засобів специфічних діагностики в світі в принципі не існує... діагностика діагностується шляхом виключення”, — сказав Коваль
Він додав, що додаткові обстеження проводяться в двух лабораторіях у Києві.
“Це може зайняти до 5 днів, але в Україні найближчим часом є системи, які зроблять діагностування менш тривалим”, — додав він.
Нагадаємо, у МОЗ рекомендують українцям не відвідувати китайську провінцію Хубей.
Як повідомляв УНН, кількість загиблих в результаті спалаху коронавірусу в Китаї в понеділок перевалило за 80.