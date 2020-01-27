У МОЗ рекомендують українцям не відвідувати китайську провінцію Хубей
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Міністерство охорони здоров’я України порекомендувало українцям не відвідувати провінцію Хубей та місто Ухань через високий рівень зараження коронавірусом. Про це повідомляє УНН із посиланням на МОЗ.
“У зв’язку із загостренням епідемічної ситуації, пов’язаної з поширенням у Китаї захворювання, викликаного коронавірусом 2019-nCoV, МЗС та МОЗ України рекомендують громадянам України тимчасово утриматися від поїздок без нагальної потреби до провінції Хубей та місто Ухань, де є найбільший ризик зараження”, — сказано у повідомленні.
МОЗ також дало поради громадянам України, які планують подорож до Китаю або наразі перебувають в країні, рекомендується:
— при плануванні подорожі до КНР чи всередині країни зважати на ризики, пов’язані з розповсюдженням вірусу, проявляти підвищену пильність та уточнювати актуальну епідемічну ситуацію в регіоні відвідування;
— вживати лише належним чином термічно оброблені продукти тваринного походження та рибу;
— уникати контакту з тваринами, відвідування ринків із продажу м’яса, цирків, зоопарків, тваринницьких ферм тощо;
— не контактувати з людьми з ознаками респіраторних захворювань;
— використовувати спеціальні маски для захисту органів дихання;
— ретельно мити руки із застосуванням засобів гігієни, особливо після відвідання місць масового скупчення людей та перед їжею; користуватись антисептичними засобами на спиртовій основі;
— при симптомах, схожих на грип чи ГРВІ ( несподіване погіршення стану, підвищення температури тіла, нежить, кашель тощо) мінімізувати контакти з іншими людьми й невідкладно звернутися до медичного закладу.
Як раніше повідомлялося в УНН, в Україні доручили створити оперативний штаб для реагування на коронавірус.
Нагадаємо, кількість загиблих в результаті спалаху коронавірусу в Китаї в понеділок перевалило за 80.