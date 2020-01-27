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У МОЗ рекомендують українцям не відвідувати китайську провінцію Хубей

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. Міністерство охорони здоров’я України порекомендувало українцям не відвідувати провінцію Хубей та місто Ухань через високий рівень зараження коронавірусом. Про це повідомляє УНН із посиланням на МОЗ.

У МОЗ рекомендують українцям не відвідувати китайську провінцію Хубей

“У зв’язку із загостренням епідемічної ситуації, пов’язаної з поширенням у Китаї захворювання, викликаного коронавірусом 2019-nCoV, МЗС та МОЗ України рекомендують громадянам України тимчасово утриматися від поїздок без нагальної потреби до провінції Хубей та місто Ухань, де є найбільший ризик зараження”, — сказано у повідомленні.

МОЗ також дало поради громадянам України, які планують подорож до Китаю або наразі перебувають в країні, рекомендується:
— при плануванні подорожі до КНР чи всередині країни зважати на ризики, пов’язані з розповсюдженням вірусу, проявляти підвищену пильність та уточнювати актуальну епідемічну ситуацію в регіоні відвідування;
— вживати лише належним чином термічно оброблені продукти тваринного походження та рибу;
— уникати контакту з тваринами, відвідування ринків із продажу м’яса, цирків, зоопарків, тваринницьких ферм тощо;
— не контактувати з людьми з ознаками респіраторних захворювань;
— використовувати спеціальні маски для захисту органів дихання;
— ретельно мити руки із застосуванням засобів гігієни, особливо після відвідання місць масового скупчення людей та перед їжею; користуватись антисептичними засобами на спиртовій основі;
— при симптомах, схожих на грип чи ГРВІ ( несподіване погіршення стану, підвищення температури тіла, нежить, кашель тощо) мінімізувати контакти з іншими людьми й невідкладно звернутися до медичного закладу.

Як раніше повідомлялося в УНН, в Україні доручили створити оперативний штаб для реагування на коронавірус.

Нагадаємо, кількість загиблих в результаті спалаху коронавірусу в Китаї в понеділок перевалило за 80.

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