Прем'єр доручив створити оперативний штаб для реагування на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. За дорученням прем'єр-міністра України Олексія Гончарука створено оперативний штаб при Міністерстві охорони здоров'я України для реагування на поширення коронавірус в межах країни. Про це прем'єр повідомив у своєму Facebook, інформує УНН.
“За моїм дорученням, створено оперативний штаб при МОЗ України, куди увійшли представники Державною прикордонною службою, МВС України, Держпродспоживслужби та Державною митною службою України. Є чіткий план заходів між цими органами, що робити у разі зафіксованого випадку захворювання в країні”, — підкреслив глава Кабміну.
Гончарук зауважив, що МОЗ разом з усіма іншими медичними закладами повністю готові виявити вірус на ранніх стадіях та надати всю потрібну медичну допомогу людям.
Як повідомлялося раніше в УНН, Зеленський заслухав доповідь очільниці МОЗ Зоряни Скалецької щодо ситуації з коронавірусом. Також у МОЗ розповіли, як розпізнати коронавірус і надали свої рекомендації.
Нагадаємо, кількість смертельних випадків від коронавірусу в Китаї зросла до 57.
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