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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Премьер поручил создать оперативный штаб для реагирования на коронавирус

Киев • УНН

 • 16582 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. По поручению премьер-министра Украины Алексея Гончарука создан оперативный штаб при Министерстве здравоохранения Украины для реагирования на распространение коронавируса в пределах страны. Об этом премьер сообщил в своем Facebook, передает УНН.

Премьер поручил создать оперативный штаб для реагирования на коронавирус

“По моему поручению, создан оперативный штаб при Минздраве Украины, куда вошли представители Государственной пограничной службой, МВД Украины, Госпродпотребслужбы и Государственной таможенной службой Украины. Есть четкий план мероприятий между этими органами, что делать в случае зафиксированного случая заболевания в стране”, — подчеркнул глава Кабмина.

Гончарук отметил, что Минздрав вместе со всеми другими медицинскими учреждениями полностью готовы обнаружить вирус на ранних стадиях и предоставить всю необходимую медицинскую помощь людям.

Как сообщалось ранее в УНН Зеленский заслушал доклад главы Минздрава Зоряны Скалецкой о ситуации с коронавирусом. Также в Минздраве рассказали, как распознать коронавирус и предоставили свои рекомендации.

Напомним, количество смертельных случаев от коронавируса в Китае возросло до 57.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кабмин усиливает меры безопасности для защиты украинцев от коронавируса — Гончарук

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