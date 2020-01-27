Премьер поручил создать оперативный штаб для реагирования на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. По поручению премьер-министра Украины Алексея Гончарука создан оперативный штаб при Министерстве здравоохранения Украины для реагирования на распространение коронавируса в пределах страны. Об этом премьер сообщил в своем Facebook, передает УНН.
“По моему поручению, создан оперативный штаб при Минздраве Украины, куда вошли представители Государственной пограничной службой, МВД Украины, Госпродпотребслужбы и Государственной таможенной службой Украины. Есть четкий план мероприятий между этими органами, что делать в случае зафиксированного случая заболевания в стране”, — подчеркнул глава Кабмина.
Гончарук отметил, что Минздрав вместе со всеми другими медицинскими учреждениями полностью готовы обнаружить вирус на ранних стадиях и предоставить всю необходимую медицинскую помощь людям.
Как сообщалось ранее в УНН Зеленский заслушал доклад главы Минздрава Зоряны Скалецкой о ситуации с коронавирусом. Также в Минздраве рассказали, как распознать коронавирус и предоставили свои рекомендации.
Напомним, количество смертельных случаев от коронавируса в Китае возросло до 57.
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