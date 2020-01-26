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Кабмін підсилює заходи безпеки для захисту українців від коронавірусу - Гончарук

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 січня. УНН. Кабінет Міністрів України проводить ряд заходів для убезпечення громадян України від потенційної загрози короновірусу з КНР. Про це повідомив у Facebook прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, інформує УНН.

Кабмін підсилює заходи безпеки для захисту українців від коронавірусу - Гончарук

"Наразі ситуація з розповсюдженням коронавірусу в світі є такою, що потребує особливої уваги. Тому ми посилили контроль на пунктах в’їзду в Україну для вчасного виявлення можливих випадків захворювання... Відсьогодні, з 26 січня, в аеропорту Бориспіль всі пасажири прямих авіарейсів з Китаю проходять температурний скринінг тіла. Фахівці санітарно-карантинного підрозділу Міністерства охорони здоров’я підготовлені, укомплектовані інфрачервоними термометрами та вже працюють в аеропорту", - написав Гончарук.

За його словами, перевіряють абсолютно всіх пасажирів — і тих, хто приїхав в Україну, і тих, хто транзитом подорожує.

"Чому ми ввели такий скрінінг тільки на прямі рейси з Китаю? Тому що такі ж перевірки працюють в інших аеропортах світу. Наприклад, якщо людина приїжджає в Київ транзитом, наприклад, через Мілан, то температурний скрінінг ця людина пройде в Мілані. Сьогодні наші фахівці вже зустріли перший рейс з Китаю, на ньому було 150 людей. Жодної людини з них, у якою були ознаки захворювання не виявили, всі — допущені на територію України", - повідомив прем'єр.

За його словами, перевірки стосуються не тільки людей, але і тварин, що ввозяться в Україну - вони також проходять обов’язковий спеціальний огляд ветеринарними службами.

"За моїм дорученням, створено оперативний штаб при МОЗ України, куди увійшли представники Державною прикордонною службою, МВС України, Держпродспоживслужби та Державною митною службою України. Є чіткий план заходів між цими органами, що робити у разі зафіксованого випадку захворювання в країні", - підкреслив глава Кабміну.

Гончарук зауважив, що МОЗ разом з усіма іншими медичними закладами повністю готові виявити вірус на ранніх стадіях та надати всю потрібну медичну допомогу людям.

Як повідомлялося раніше в УНН, Зеленський заслухав доповідь Скалецької щодо ситуації з коронавірусом. Також у МОЗ розповіли, як розпізнати коронавірус і надали свої рекомендації.

Нагадаємо, кількість смертельних випадків від коронавірусу в Китаї зросла до 57.

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