Кабмин усиливает меры безопасности для защиты украинцев от коронавируса - Гончарук

"Сейчас ситуация с распространением коронавируса в мире такова, что требует особого внимания. Поэтому мы усилили контроль на пунктах въезда в Украину для своевременного выявления возможных случаев заболевания... С сегодняшнего дня, с 26 января, в аэропорту Борисполь все пассажиры прямых авиарейсов из Китая проходят температурный скрининг тела. Специалисты санитарно-карантинного подразделения Министерства здравоохранения подготовлены, укомплектованы инфракрасными термометрами и уже работают в аэропорту", - написал Гончарук.

По его словам, проверяют абсолютно всех пассажиров - и тех, кто приехал в Украину, и тех, кто транзитом путешествует.

"Почему мы ввели такой скрининг только на прямые рейсы из Китая? Потому что такие же проверки работают в других аэропортах мира. Например, если человек приезжает в Киев транзитом, например, через Милан, то температурный скрининг этот человек пройдет в Милане. Сегодня наши специалисты уже встретили первый рейс из Китая, на нем было 150 человек. Ни одного человека из них, в которой были признаки заболевания не выявили, все - допущены на территорию Украины", - сообщил премьер.

По его словам, проверки касаются не только людей, но и животных, ввозимых в Украину - они также проходят обязательный специальный обзор ветеринарными службами.

"По моему поручению, создан оперативный штаб при Минздраве Украины, куда вошли представители Государственной пограничной службой, МВД Украины, Госпродпотребслужбы и Государственной таможенной службы Украины. Есть четкий план мероприятий между этими органами, что делать в случае зафиксированного случая заболевания в стране", - подчеркнул глава Кабмина.

Гончарук отметил, что Минздрав вместе со всеми другими медицинскими учреждениями полностью готовы обнаружить вирус на ранних стадиях и предоставить всю необходимую медицинскую помощь людям.

Как сообщалось ранее в УНН Зеленский заслушал доклад Скалецкой о ситуации с коронавирусом. Также в Минздраве рассказали, как распознать коронавирус и предоставили свои рекомендации.

Напомним, количество смертельных случаев от коронавируса в Китае возросло до 57.