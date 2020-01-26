Зеленський заслухав доповідь Скалецької щодо ситуації з коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь керівництва Міністерства охорони здоров’я щодо ситуації з коронавірусом, який розповсюджується з Китаю та заходів, яких МОЗ вживає у зв’язку з цим. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"Сьогодні для всіх очевидні процедури в разі виявлення, необхідності лікування та діагностування. Є готовність в лабораторіях і по тест-системах для виявлення та виключення підозрілих випадків щодо того, стосуються вони чи ні китайського коронавірусу. Взаємодія з міжнародними організаціями, які моніторять на глобальному, міждержавному рівні, щоденна", – наголосила Зоряна Скалецька.
Заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що налагоджена постійна оперативна комунікація з прикордонною службою, зокрема в аеропортах, підготовлено інструкцію, як реагувати й перевіряти пасажирів.
За його словами, Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) рекомендувала запровадити температурний скринінг пасажирів після прибуття літаків і в разі виявлення осіб із симптомами недуги – перевіряти їх на віруси. Через наявність у хвороби інкубаційного періоду проведена робота із сімейними лікарями – для моніторингу та вчасного реагування.
Президент наголосив на необхідності покращити інформування громадян та сформувати чіткі рекомендації.
Нагадаємо, ВООЗ рекомендувала кожній країні готуватися до стримування вірусу з Китаю.
Повідомлялося, що в Україні створили оперативний штаб для контролю розповсюдження коронавірусу.
За останніми даними, кількість підтверджених смертельних випадків у Китаї від уханської пневмонії, викликаної коронавірусом нового типу, збільшилася до 57 осіб, кількість хворих зросла до 2027 осіб.
Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні трьох людей перевірили через підозру на коронавірус. Також відсьогодні в аеропорту "Бориспіль" будуть вимірювати температуру пасажирів через епідемію коронавірусу.