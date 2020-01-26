Зеленский заслушал доклад Скалецкой по ситуации с коронавирусом

КИЕВ. 26 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад руководства Министерства здравоохранения относительно ситуации с коронавирусом, который распространяется из Китая и мер, которые Минздрав принимает в связи с этим. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.