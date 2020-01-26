Зеленский заслушал доклад Скалецкой по ситуации с коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад руководства Министерства здравоохранения относительно ситуации с коронавирусом, который распространяется из Китая и мер, которые Минздрав принимает в связи с этим. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"Сегодня для всех очевидны процедуры в случае выявления, необходимости лечения и диагностики. Есть готовность в лабораториях и по тест-системах для выявления и исключения подозрительных случаев о том, касаются ли они или нет китайского коронавируса. Взаимодействие с международными организациями, которые мониторят на глобальном, межгосударственном уровне, ежедневное", - отметила Зоряна Скалецкая.
Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что налажена постоянная оперативная коммуникация с пограничной службой, в частности в аэропортах, подготовлено инструкцию, как реагировать и проверять пассажиров.
По его словам, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала ввести температурный скрининг пассажиров по прибытию самолетов и в случае обнаружения лиц с симптомами болезни - проверять их на вирусы. Из-за наличия в болезни инкубационного периода проведена работа с семейными врачами - для мониторинга и своевременного реагирования.
Президент отметил на необходимости улучшить информирование граждан и сформировать четкие рекомендации.
Напомним, ВОЗ рекомендовала каждой стране готовиться к сдерживанию вируса из Китая.
Сообщалось, что в Украине создали оперативный штаб для контроля распространения коронавируса.
По последним данным, число подтвержденных смертельных случаев в Китае от уханьской пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, увеличилось до 57 человек, количество заболевших возросло до 2027 человек.
Как сообщалось ранее в УНН, в Украине трех человек проверили из-за подозрения на коронавирус. Также с сегодняшнего дня в аэропорту "Борисполь" будут измерять температуру пассажиров из-за эпидемии коронавируса.