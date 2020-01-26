Від сьогодні в аеропорту "Бориспіль" будуть вимірювати температуру пасажирів через епідемію коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Починаючи від сьогодні, 26 січня, в аеропорту Бориспіль розпочнуть вимірювання температури пасажирів на прямих авіарейсах з Китаю. Про це повідомили у пресцентрі МОЗ у Facebook, передає УНН.
“Фахівці санітарно-карантинного підрозділу вже підготовлені та укомплектовані інфрачервоними термометрами”, — зазначили медики.
У пресцентрі зазначили, що 26 січня обрано такою датою через те, що сьогодні відбудеться найближчий плановий авіарейс з Китаю.
У Міністерстві додали, що World Health Organization (WHO) оновила рекомендації щодо скринінгу на пунктах в’їзду в країни, в яких ще не було зафіксовано передачі нового коронавірусу.
“Попередній досвід ВООЗ показував, що запровадження скринінгу температури тіла для виявлення потенційних підозрілих випадків коронавірусу вимагав значних інвестицій та не був достатньо ефективним. Однак, під час спалаху коронавірусу 2019-nCoV більшість випадків хвороби в аеропортах було виявлено саме завдяки температурному скринінгу. Такий метод значно знижує ризик занесення збудника хвороби в країну.
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Також для мінімізації ризику інфікування коронавірусом ВООЗ рекомендує звичайні методи профілактики ГРВІ” — йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялось, що кількість смертей від пневмонії нового типу в Китаї збільшилась до 56, а кількість тих, що заразилися — до 2002 осіб. Стан 324 пацієнтів оцінюється як важкий.
Нагадаємо, ВООЗ рекомендувала кожній країні готуватися до стримування вірусу з Китаю.
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Як передавав УНН, в Україні трьох людей перевірили через підозру на коронавірус.
Нагадаємо, лідер КНР Сі Цзіньпін провів нараду ЦК Компартії Китаю щодо ситуації з вірусом.