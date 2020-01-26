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ЗМІ: Китай приступив до розробки вакцини від коронавіруса нового типу

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 січня. УНН. Центр з контролю та профілактики захворювань Китаю приступив до розробки вакцини від коронавіруса нового типу 2019 nCoV, що викликає пневмонію. Про це в неділю повідомила газета China Daily, передає УНН.

ЗМІ: Китай приступив до розробки вакцини від коронавіруса нового типу

“Центр вже почав розробляти вакцину, до теперішнього часу вдалося виділити вірус, зараз йде вибірка штаму”, — наводить видання слова голови центру Сюй Веньбо.

“Крім того, центр зараз також відбирає лікарські речовини, які ефективно протидіють пневмонії, викликаної коронавірусом нового типу”, — вказав він.

Раніше повідомлялось, що кількість смертей від пневмонії нового типу в Китаї збільшилась до 56, а кількість тих, що заразилися — до 1975 осіб. Стан 324 пацієнтів оцінюється як важкий.

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Нагадаємо, ВООЗ рекомендувала кожній країні готуватися до стримування вірусу з Китаю.

Як передавав УНН, в Україні трьох людей перевірили через підозру на коронавірус.

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Нагадаємо, лідер КНР Сі Цзіньпін провів нараду ЦК Компартії Китаю щодо ситуації з вірусом

#China has started to develop a #vaccine for the #coronavirus after successfully isolating the first strain of the virus.
Drug screenings for the virus are also underway. pic.twitter.com/3G5qU11lha

— China Daily (@ChinaDaily) January 26, 2020

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