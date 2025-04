ЗМІ: Китай приступив до розробки вакцини від коронавіруса нового типу

“Центр вже почав розробляти вакцину, до теперішнього часу вдалося виділити вірус, зараз йде вибірка штаму”, — наводить видання слова голови центру Сюй Веньбо.

“Крім того, центр зараз також відбирає лікарські речовини, які ефективно протидіють пневмонії, викликаної коронавірусом нового типу”, — вказав він.

Раніше повідомлялось, що кількість смертей від пневмонії нового типу в Китаї збільшилась до 56, а кількість тих, що заразилися — до 1975 осіб. Стан 324 пацієнтів оцінюється як важкий.

