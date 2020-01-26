СМИ: Китай приступил к разработке вакцины от коронавируса нового типа
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Центр по контролю и профилактике заболеваний Китая приступил к разработке вакцины от коронавируса нового типа 2019 nCoV, что вызывает пневмонию. Об этом в воскресенье сообщила газета China Daily, передает УНН.
“Центр уже начал разрабатывать вакцину, к настоящему времени удалось выделить вирус, сейчас идет выборка штамма”, — приводит издание слова главы центра Сюй Вэньбо.
“Кроме того, центр сейчас также отбирает лекарственные вещества, которые эффективно противодействуют пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа”, — отметил он.
Ранее сообщалось, что количество смертей от пневмонии нового типа в Китае увеличилось до 56, а количество заразившихся — до 1975 человек. Состояние 324 пациентов оценивается как тяжелое.
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Напомним, ВОЗ рекомендовала каждой стране готовиться к сдерживанию вируса из Китая.
Как сообщал УНН, в Украине трех человек проверили из-за подозрения на коронавирус.
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Напомним, лидер КНР Си Цзиньпин провел совещание ЦК Компартии Китая по ситуации с вирусом.
#China has started to develop a #vaccine for the #coronavirus after successfully isolating the first strain of the virus.
Drug screenings for the virus are also underway. pic.twitter.com/3G5qU11lha