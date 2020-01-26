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Кількість хворих на коронавірус у Китаї сягнуло 2 тис. осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 січня. УНН. Кількість підтверджених в Китаї випадків захворювання пневмонією, викликаною коронавірусом нового типу, в неділю вдень досягло межі у 2 тисячі осіб. Як випливає з інформаційних повідомлень, опублікованих комітетами з питань гігієни та охорони здоров’я регіонів КНР, кількість загиблих, як і раніше становить 56 людей, інформує УНН.

Кількість хворих на коронавірус у Китаї сягнуло 2 тис. осіб

Раніше повідомлялось, що кількість тих, хто заразився вірусом становить 1975 осіб. Стан ще 324 пацієнтів розцінювався як важкий.

Зараження коронавірусом підозрюється ще у майже 2,7 тис. осіб, проте їх діагноз поки не підтверджений.

Понад половина всіх випадків зараження (1052) приходиться на провінцію Хубей, яка є початковим місцем поширення захворювання. Потім за цим показником слідують провінції Чжецзян (104 випадки), Гуандун (98) і Хенань (83). Випадки захворювання на пневмонію нового типу зареєстровані майже у всіх регіонах країни, в тому числі в Пекіні (51) і Шанхаї (40).

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Нагадаємо, ВООЗ рекомендувала кожній країні готуватися до стримування вірусу з Китаю.

Як передавав УНН, в Україні трьох людей перевірили через підозру на коронавірус.

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Нагадаємо, лідер КНР Сі Цзіньпін провів нараду ЦК Компартії Китаю щодо ситуації з вірусом.

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