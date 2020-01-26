Количество заразившихся коронавирусом в Китае достигло 2 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Число подтвержденных в Китае случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, в воскресенье днем достигло в 2 тысячи человек. Как следует из информационных сообщений, опубликованных комитетами по вопросам гигиены и охраны здоровья регионов КНР, количество погибших по-прежнему составляет 56 человек, передает УНН.
Ранее сообщалось, что число заразившихся вирусом составляет 1975 человек. Состояние еще 324 пациентов расценивался как тяжелое.
Заражение коронавирусом подозревается еще почти 2,7 тыс. человек, однако их диагноз пока не подтвержден.
Более половины всех случаев заражения (1052) приходится на провинцию Хубэй, которая является начальным местом распространения заболевания. Затем по этому показателю следуют провинции Чжэцзян (104 случая), Гуандун (98) и Хэнань (83). Случаи заболевания пневмонией нового типа зарегистрированы почти во всех регионах страны, в том числе в Пекине (51) и Шанхае (40).
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Напомним, ВОЗ рекомендовала каждой стране готовиться к сдерживанию вируса из Китая.
Как сообщал УНН, в Украине трех человек проверили за подозрения на коронавирус.
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Напомним, лидер КНР Си Цзиньпин провел совещание ЦК Компартии Китая по ситуации с вирусом.