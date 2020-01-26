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Сегодня в аэропорту "Борисполь" начнут измерять температуру пассажиров из-за эпидемии коронавируса

Киев • УНН

 • 20795 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Начиная с сегодняшнего дня, 26 января, в аэропорту Борисполь начнут измерения температуры пассажиров на прямых авиарейсах из Китая. Об этом сообщили в пресс-центре Минздрава в Facebook, передает УНН.

Сегодня в аэропорту "Борисполь" начнут измерять температуру пассажиров из-за эпидемии коронавируса

“Специалисты санитарно-карантинного подразделения уже подготовлены и укомплектованы инфракрасными термометрами”, — отметили медики.

В пресс-центре отметили, что 26 января избрано такой датой потому, что сегодня состоится ближайший плановый авиарейс из Китая.

В Министерстве добавили, что World Health Organization (WHO) обновила рекомендации по скринингу на пунктах въезда в страны, в которых еще не было зафиксировано передачи нового коронавируса.

“Предыдущий опыт ВОЗ показывал, что введение скрининга температуры тела для выявления потенциальных подозрительных случаев коронавируса требовал значительных инвестиций и не был достаточно эффективен. Однако, во время вспышки коронавируса 2019-nCoV большинство случаев болезни в аэропортах было обнаружено именно благодаря температурном скрининга. Такой метод значительно снижает риск заноса возбудителя болезни в страну.

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Также для минимизации риска инфицирования коронавируса ВОЗ рекомендует обычные методы профилактики ОРВИ”, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что количество смертей от пневмонии нового типа в Китае увеличилось до 56, а количество заразившихся — до 2002 человек. Состояние 324 пациентов оценивается как тяжелое.

Напомним, ВОЗ рекомендовала каждой стране готовиться к сдерживанию вируса из Китая.

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Как сообщал УНН, в Украине трех человек проверили из-за подозрения на коронавирус.

Напомним, лидер КНР Си Цзиньпин провел совещание ЦК Компартии Китая по ситуации с вирусом.

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