В Минздраве рекомендуют украинцам не посещать китайскую провинцию Хубэй

"В связи с обострением эпидемической ситуации, связанной с распространением в Китае заболевания, вызванного коронавирусом 2019-nCoV, МИД и Минздрава Украины рекомендуют гражданам Украины временно воздержаться от поездок без необходимости в провинции Хубэй и город Ухань, где есть наибольший риск заражения", - говорится в сообщении.

Минздрав также дал советы гражданам Украины, которые планируют путешествие в Китай или сейчас находятся в стране, рекомендуется:

- при планировании путешествия в КНР или внутри страны учитывать риски, связанные с распространением вируса, проявлять повышенную бдительность и уточнять актуальную эпидемическую ситуацию в регионе посещения;

- принимать только должным образом термически обработанные продукты животного происхождения и рыбу;

- избегать контакта с животными, посещение рынков по продаже мяса, цирков, зоопарков, животноводческих ферм и тому подобное;

- не контактировать с людьми с признаками респираторных заболеваний;

- использовать специальные маски для защиты органов дыхания;

- тщательно мыть руки с применением средств гигиены, особенно после посещения мест массового скопления людей и перед едой; пользоваться антисептическими средствами на спиртовой основе;

- при симптомах, похожих на грипп или ОРВИ (неожиданное ухудшение состояния, повышение температуры тела, насморк, кашель и т.д.) минимизировать контакты с другими людьми и безотлагательно обратиться в медицинское учреждение.

Как ранее сообщалось в УНН, в Украине поручили создать оперативный штаб для реагирования на коронавирус.

Напомним, количество погибших в результате вспышки коронавируса в Китае в понедельник перевалило за 80.