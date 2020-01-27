Кількість жертв нового коронавірусу в Китаї досягла 81
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Кількість загиблих у результаті спалаху коронавірусу в Китаї в понеділок зросла до 81. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
Загальна кількість підтверджених випадків захворювання у Китаї виросла приблизно до 2744, причому близько половини з них - у провінції Хубей, столицею якої є місто Ухань.
За словами медиків, кількість смертей від коронавірусу у Хубеї зросла до 76 з 56. П'ятеро людей померли в інших регіонах Китаю, включаючи південну острівну провінцію Хайнань, яка повідомила про першу смерть внаслідок коронавірусу в понеділок.
Гонконг, в якому зареєстровано вісім підтверджених випадків, заборонив в'їзд людям, які відвідали Хубей за останні 14 днів. Заборона не поширюється на жителів Гонконгу.
Уряд Китаю продовжив канікули через Новий рік за місячним календарем на три дні - до 2 лютого, щоб уповільнити поширення вірусу.
Випадки виявлення коронавірусу зафіксовані у більш ніж 10 країнах.
Нагадаємо, в Україні доручили створити оперативний штаб для реагування на коронавірус.