Число жертв нового коронавируса в Китае достигло 81
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Число погибших в результате вспышки коронавируса в Китае в понедельник выросло до 81. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Общее количество подтвержденных случаев заболевания в Китае выросло примерно до 2744, причем около половины из них - в провинции Хубэй, столицей которой является город Ухань.
По словам медиков, число смертей от гриппоподобного вируса в Хубэе возросло до 76 с 56. Пять человек умерли в других регионах Китая, включая южную островную провинцию Хайнань, которая сообщила о первой смерти вследствие коронавируса в понедельник.
Гонконг, в котором зарегистрировано восемь подтвержденных случаев, запретил въезд людям, которые посетили Хубэй за последние 14 дней. Запрет не распространяется на жителей Гонконга.
Правительство Китая продлило каникулы из-за Нового года по лунному календарю на три дня - до 2 февраля, чтобы замедлить распространение вируса.
Случаи выявления коронавируса зафиксированы в более чем 10 странах.
Напомним, в Украине поручили создать оперативный штаб для реагирования на коронавирус.