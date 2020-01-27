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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

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Средств диагностики коронавируса из Китая не существует - чиновник Минздрава

Киев • УНН

 • 13372 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Средств диагностики китайского коронавируса в мире не существует. Об этом сказал заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль в эфире ток-шоу “Свобода слова”, передает УНН.

Средств диагностики коронавируса из Китая не существует - чиновник Минздрава

“Средств специфических диагностики в мире в принципе не существует ... диагностика диагностируется путем исключения”, — сказал Коваль

Он добавил, что дополнительные обследования проводятся в двух лабораториях в Киеве.

“Это может занять до 5 дней, но в Украине в ближайшее время есть системы, которые сделают диагностирования менее длительным”, — добавил он.

Напомним, в Минздраве рекомендуют украинцам не посещать китайскую провинцию Хубэй.

Как сообщал УНН, количество погибших в результате вспышки коронавируса в Китае в понедельник перевалило за 80.

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