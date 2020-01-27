Средств диагностики коронавируса из Китая не существует - чиновник Минздрава
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Средств диагностики китайского коронавируса в мире не существует. Об этом сказал заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль в эфире ток-шоу “Свобода слова”, передает УНН.
“Средств специфических диагностики в мире в принципе не существует ... диагностика диагностируется путем исключения”, — сказал Коваль
Он добавил, что дополнительные обследования проводятся в двух лабораториях в Киеве.
“Это может занять до 5 дней, но в Украине в ближайшее время есть системы, которые сделают диагностирования менее длительным”, — добавил он.
Напомним, в Минздраве рекомендуют украинцам не посещать китайскую провинцию Хубэй.
Как сообщал УНН, количество погибших в результате вспышки коронавируса в Китае в понедельник перевалило за 80.