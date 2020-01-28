Кількість померлих від коронавіруса в Китаї зросла до 106
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Кількість жителів КНР, померлих від пневмонії, викликаної новим коронавірусом 2019 nCoV, збільшилася до 106. Про це повідомляє у вівторок Agence France-Presse (AFP) з посиланням на владу китайської провінції Хубей, в адміністративному центрі якої — місті Ухань — був зареєстрований спалах захворювання, передає УНН.
За даними місцевої влади, в провінції Хубей померли за минулу добу ще 24 заражених. Там же був зареєстрований 1 291 новий випадок зараження. Раніше повідомлялося про 1423 інфікованих в провінції Хубей.
А загалом, повідомлялось, що кількість жителів Китаю, що заразилися пневмонією нового типу, вранці у вівторок зросла приблизно до 2744 осіб. Кількість смертей становило 82.
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Серед адміністративно-територіальних одиниць перше місце по числу виявлених захворювань займав Хубей (1423 випадки) і адміністративний центр цієї провінції місто Ухань. Далі слідували провінції Гуандун (151 випадок), Чжецзян (128 випадків) і Хенань (128 випадків). У Пекіні виявлено 80 інфікованих,в провінції Хейлунцзян — 21 випадок.
Як раніше повідомлялося в УНН, в Україні доручили створити оперативний штаб для реагування на коронавірус.