Количество умерших от коронавируса в Китае возросло до 106

По данным местных властей, в провинции Хубэй погибли за минувшие сутки еще 24 зараженных. Там же был зарегистрирован 1291 новый случай заражения. Ранее сообщалось о 1423 инфицированных в провинции Хубэй.

В целом, сообщалось, что количество жителей Китая, заразившихся пневмонией нового типа, утром во вторник выросло примерно до 2744 человек. Количество смертей составило 82.

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Среди административно-территориальных единиц первое место по числу выявленных заболеваний занимал Хубэй (1423 случая) и административный центр этой провинции город Ухань. Далее следовали провинции Гуандун (151 случай), Чжэцзян (128 случаев) и Хэнань (128 случаев). В Пекине выявлено 80 инфицированных, в провинции Хэйлунцзян — 21 случай.

Как ранее сообщалось в УНН, в Украине поручили создать оперативный штаб для реагирования на коронавирус.