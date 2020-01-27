Пусті вулиці та тиша: ексклюзивні фото УНН з епіцентру коронавірусу в Ухані

Так, ще тиждень тому на вулицях не було видно ні душі, а по дорогах не їздив транспорт. Станом на сьогодні ситуація дещо змінилася — не так багато людей все ж вийшло зі своїх будинків, щоб закупитися продуктами на якийсь час.

“Не виходимо (з дому — ред.), сьогодні вперше за 5 днів вийшли, і далі не плануємо тижні 2-3 виходити”, — розповів співрозмовник, який побажав зберегти анонімність.

Після того, як влада Китаю закрила Ухань і ще декілька міст на карантин, місцеві змушені більшу кількість часу проводити в будинках, залишаючи їх лише в разі потреби. За словами очевидців — в місті знаходитися тривожно.

Також в мережі поширене безліч відео, як “люди просто падають або везуть їх вже в окремих контейнерах”, розповів співрозмовник.

Справжність відео не була підтверджена, але такі матеріали також погіршують ситуацію, кажуть місцеві.

“Кожен день багато інформації приходить і де правда, а де ні, ми не знаємо. Сьогодні прочитали інформацію про те, що знайшли заражених вже у всіх містах Китаю крім одного. Хто відео скидає, хто фото, багато всього”, — розповідає українець.

Так, за інформацією УНН, в місті на сьогоднішній день знаходяться кілька громадян України. Вони готові покинути Ухань, але не знають, як це зробити. На даний момент про те, чи будуть евакуйовані з Ухані українці — МЗС інформації не надало.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що кілька європейських країн збираються евакуювати своїх громадян з китайського міста Ухань.

Крім того, евакуювати своїх громадян планують Японія, Австралія і США.

Нагадаємо, число загиблих в результаті спалаху коронавірусу в Китаї в понеділок перевалило за 80.