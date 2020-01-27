Пустые улицы и тишина: эксклюзивные фото УНН с эпицентра коронавируса в Ухане
Киев • УНН
УХАНЬ-КИЕВ. 27 января. УНН. Пустые улицы и магазинные прилавки, медицинские маски и паника — так сегодня выглядит Ухань, город, где в начале декабря прошлого года был впервые обнаружен новый смертельных коронавирус, унесший жизни уже более 80 людей. О ситуации корреспонденту УНН рассказал один из граждан Украины, который сейчас находится в городе.
Так, ещё неделю назад на улицах не было видно ни души, а по дорогам не ездил транспорт. По состоянию на сегодня ситуация слегка изменилась — не так много людей всё же вышло из своих домов, чтоб закупиться продуктами на какое-то время.
“Не выходим (из дома — ред.), сегодня впервые за 5 дней вышли, и дальше не планируем недели 2-3 выходить”, — рассказал собеседник, пожелавший сохранить анонимность.
После того, как власти Китая закрыли Ухань и ещё несколько городов на карантин, местные вынуждены большее количество времени проводить в домах, покидая их лишь в случае необходимости. По словам очевидцев — в городе находиться тревожно.
Также в сети распространено множество видео, как “люди просто падают или везут их уже в отдельных контейнерах”, рассказал собеседник.
Подлинность видео не была подтверждена, но такие материалы также усугубляют ситуацию, говорят местные.
“Каждый день много информации приходит и где правда, а где нет, мы не знаем. Сегодня прочли информацию о том, что нашли заражённых уже во всех городах Китая кроме одного. Кто видео скидывает, кто фото, много всего”, — рассказывает украинец.
Так, по информации УНН, в городе на сегодняшний день находятся несколько граждан Украины. Они готовы покинуть Ухань, но не знают, как это сделать. На данный момент о том, будут ли эвакуированны из Ухани украинцы — МИД информации не предоставил.
Напомним, сегодня стало известно, что несколько европейских стран собираются эвакуировать своих граждан из китайского города Ухань.
Кроме того, эвакуировать своих граждан планируют Япония, Австралия и США.
Напомним, число погибших в результате вспышки коронавируса в Китае в понедельник перевалило за 80.