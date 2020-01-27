Країни ЄС евакуюють своїх громадян з ураженого коронавірусом міста у Китаї
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Кілька європейських країн збираються евакуювати своїх громадян з китайського міста Ухань, де коронавірус забрав життя уже близько 80 осіб. Про це пише DW, передає УНН.
"Франція та інші країни заявили, що готуються евакуювати своїх громадян з Ухані, епіцентру смертельного спалаху вірусу", - пише видання.
Міністр охорони здоров'я Франції Агнес Бузін у неділю сказала, що з району Ухань будуть евакуйовані французькі громадяни. "Французькі громадяни будуть репатрійовані літаком до Франції за згодою китайської влади. Це станеться в середині тижня", - сказала вона.
Вказано, що після евакуації люди повинні будуть провести 14 днів у карантині.
Як зазначається, Франція входить до числа країн, які оголосили про плани евакуації своїх громадян, серед яких Італія, Японія, Австралія і США.
У неділю Шрі-Ланка також заявила, що протягом наступних двох днів вона поверне 150 студентів з Китаю.
Нагадаємо, кількість загиблих у результаті спалаху коронавірусу в Китаї в понеділок зросла до 81.