Страны ЕС эвакуируют своих граждан из пораженного коронавирусом города в Китае
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Несколько европейских стран собираются эвакуировать своих граждан из китайского города Ухань, где коронавирус унес жизни уже около 80 человек. Об этом пишет DW, передает УНН.
"Франция и другие страны заявили, что готовятся эвакуировать своих граждан из Ухани, эпицентра смертельной вспышки вируса", - пишет издание.
Министр здравоохранения Франции Агнес Бузин в воскресенье сказала, что из района Ухань будут эвакуированы французские граждане. "Французские граждане будут репатриированы самолетом во Францию с согласия китайских властей. Это произойдет в середине недели", - сказала она.
Указано, что после эвакуации люди должны будут провести 14 дней в карантине.
Как отмечается, Франция входит в число стран, которые объявили о планах эвакуации своих граждан, среди которых Италия, Япония, Австралия и США.
В воскресенье Шри-Ланка также заявила, что в течение следующих двух дней она вернет 150 студентов из Китая.
Напомним, число погибших в результате вспышки коронавируса в Китае в понедельник выросло до 81.