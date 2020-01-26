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Глава ВООЗ летить до Китаю у зв'язку зі спалахом коронавірусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 січня. УНН. Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус відправився до Китай у зв'язку зі спалахом пневмонії нового типу. Про це він повідомив у неділю в Twitter, інформує УНН.

Глава ВООЗ летить до Китаю у зв'язку зі спалахом коронавірусу

"Я перебуваю на шляху до Китаю, щоб провести зустрічі з урядом та експертами в галузі охорони здоров'я, які беруть участь у реагуванні на спалах коронавирусу", - зазначив глава ВООЗ.

За його словами, у ВООЗ хочуть зміцнити парнество з Китаєм у даному питанні.

"Мої колеги і я хотіли б зрозуміти останній розвиток подій і зміцнити наше партнерство з Китаєм в забезпеченні подальшого захисту від спалаху (пневмонії нового типу - ред.)", - підкреслив він.

Як повідомлялося раніше в УНН, Тайвань запропонував допомогу КНР у боротьбі з уханським коронавірусом.

Нагадаємо, за останніми даними, кількість підтверджених смертельних випадків у Китаї від уханської пневмонії, викликаної коронавірусом нового типу, збільшилася до 57 осіб, кількість хворих зросла до 2027 осіб.

I am on my way to Beijing, to meet with the Government & health experts supporting the #coronavirus response. My @WHO colleagues & I would like to understand the latest developments & strengthen our partnership with in providing further protection against the outbreak.

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) January 26, 2020

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