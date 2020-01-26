Глава ВООЗ летить до Китаю у зв'язку зі спалахом коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус відправився до Китай у зв'язку зі спалахом пневмонії нового типу. Про це він повідомив у неділю в Twitter, інформує УНН.
"Я перебуваю на шляху до Китаю, щоб провести зустрічі з урядом та експертами в галузі охорони здоров'я, які беруть участь у реагуванні на спалах коронавирусу", - зазначив глава ВООЗ.
За його словами, у ВООЗ хочуть зміцнити парнество з Китаєм у даному питанні.
"Мої колеги і я хотіли б зрозуміти останній розвиток подій і зміцнити наше партнерство з Китаєм в забезпеченні подальшого захисту від спалаху (пневмонії нового типу - ред.)", - підкреслив він.
Як повідомлялося раніше в УНН, Тайвань запропонував допомогу КНР у боротьбі з уханським коронавірусом.
Нагадаємо, за останніми даними, кількість підтверджених смертельних випадків у Китаї від уханської пневмонії, викликаної коронавірусом нового типу, збільшилася до 57 осіб, кількість хворих зросла до 2027 осіб.
I am on my way to Beijing, to meet with the Government & health experts supporting the #coronavirus response. My @WHO colleagues & I would like to understand the latest developments & strengthen our partnership with in providing further protection against the outbreak.— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) January 26, 2020