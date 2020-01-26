Глава ВОЗ летит в Китай в связи со вспышкой коронавируса

"Я нахожусь на пути в Китай, чтобы провести встречи с правительством и экспертами в области здравоохранения, участвующих в реагировании на вспышку коронавируса", - отметил глава ВОЗ.

По его словам, в ВОЗ хотят укрепить парнество с Китаем в данном вопросе.

"Мои коллеги и я хотели бы понять последнее развитие событий и укрепить наше партнерство с Китаем в обеспечении дальнейшей защиты от вспышки (пневмонии нового типа - ред.)", - подчеркнул он.

Как сообщалось ранее в УНН, Тайвань предложил помощь КНР в борьбе с уханьским коронавирусом.

Напомним, по последним данным, количество подтвержденных смертельных случаев в Китае от уханьской пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, увеличилось до 57 человек, количество заболевших возросло до 2027 человек.

I am on my way to Beijing, to meet with the Government & health experts supporting the #coronavirus response. My @WHO colleagues & I would like to understand the latest developments & strengthen our partnership with in providing further protection against the outbreak.