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Тайвань пропонує допомогу КНР у боротьбі з уханським коронавірусом

Київ • УНН

 • 14057 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Віцепрезидент Тайваню Цай Вільям Лай в неділю, 26 січня, запропонував допомогу Китаю в боротьбі з новим спалахом коронавірусу на тлі посилення обмежень щодо відвідувачів з Китаю, щоб запобігти його поширенню. Про це повідомляє Reuters, інформує УНН.

Тайвань пропонує допомогу КНР у боротьбі з уханським коронавірусом

"Тайвань має тісні економічні та культурні зв’язки з Китаєм і до цього часу повідомляв про чотири випадки вірусу, який розпочався в центральному китайському місті Ухань в провінції Хубей і де було найбільше випадків серед зареєстрованих 56 смертей (57 смертей - ред.) на сьогоднішній день. Але політичні відносини досі напружені", - йдеться у повідомленні.

Цього місяця президент Тайваню Цай Інвень перемогла на дочасних виборах після кампанії на основі ідеології протистояння Китаю та захисту свободи Тайваню. Однак, на своїй сторінці у Facebook віцепрезидент Цай Вільям Лай заявив, що і на Тайвані, і в Китаї є спільні вороги, "включаючи інфекційні захворювання та катастрофи".

Лай заявив, що поширення коронавірусу в Китаї є можливістю для співпраці, закликаючи Пекін мати "відкрите ставлення" до прийняття міжнародної допомоги.

"Тайвань зобов'язаний взяти участь і допомогти Китаю у вирішенні цієї серйозної епідемії, щоб не дати їй продовжувати поширюватися, і щоб хворі могли отримати відповідне лікування, щоб отримати допомогу", - додав він, не уточнивши щодо конкретних шляхів можливої допомоги.

Нагадаємо, за останніми даними, кількість підтверджених смертельних випадків у Китаї від уханської пневмонії, викликаної коронавірусом нового типу, збільшилася до 57 осіб, кількість хворих зросла до 2027 осіб.

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