Тайвань предлагает помощь КНР в борьбе с уханьским коронавирусом

$41.340.00
45.850.00
ukru
Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
06:12 • 6046 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
05:00 • 17759 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 57381 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 121710 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 129281 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 197558 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 195438 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 409312 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 229240 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 515983 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
1м/с
76%
Популярные новости

Буданов: общество должно быть готово узнать всю правду о войне со временем

5 апреля, 21:52 • 14680 просмотра

Атака дронов на Николаев: в ГСЧС показали последствия

5 апреля, 23:21 • 23757 просмотра

кремль пытается разрушать ЕС для дрейфа части стран в собственную зону влияния - руководитель ЦПД

6 апреля, 00:33 • 14336 просмотра

Из-за атаки рф на Украину Польша подняла военную авиацию в небо

03:30 • 12488 просмотра

Ракетная атака на Киев: число раненых возросло до трех

03:51 • 9338 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 159296 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 147101 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 234688 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 409312 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 515983 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 57383 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 49321 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 47818 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 54561 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 84918 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Тайвань предлагает помощь КНР в борьбе с уханьским коронавирусом

Киев • УНН

 • 14057 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Вице-президент Тайваня Цай Уильям Лай в воскресенье, 26 января, предложил помощь Китаю в борьбе с новой вспышкой коронавируса на фоне усиления ограничения для посетителей из Китая, чтобы предотвратить его распространение. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Тайвань предлагает помощь КНР в борьбе с уханьским коронавирусом

"Тайвань имеет тесные экономические и культурные связи с Китаем и до сих пор сообщал о четырех случаях вируса, который начался в центральном китайском городе Ухань в провинции Хубэй и где было наибольшее колличетсво зафиксированных из 56 смертей (57 смертей - ред.) на сегодняшний день. Но политические отношения все еще напряжены", - говорится в сообщении.

В этом месяце президент Тайваня Цай Инвэнь победила на досрочных выборах после кампании на основе идеологии противостояния Китаю и защиты свободы Тайваня. Однако, на своей странице в Facebook вице-президент Цай Уильям Лай заявил, что и на Тайване, и в Китае есть общие враги, "включая инфекционные заболевания и катастрофы".

Лай заявил, что распространение коронавируса в Китае является возможностью для сотрудничества, призывая Пекин иметь "открытое отношение" к принятию международной помощи.

"Тайвань обязан принять участие и помочь Китаю в решении этой серьезной эпидемии, чтобы не дать ей продолжать распространяться, и чтобы больные могли получить соответствующее лечение, чтобы получить помощь", - добавил он, не уточнив конкретных путей возможной помощи.

Напомним, по последним данным, количество подтвержденных смертельных случаев в Китае от уханьской пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, увеличилось до 57 человек, количество заболевших возросло до 2027 человек.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЗдоровьеНовости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,446.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,799.40