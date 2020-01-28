Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Германии
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Коронавирус нового типа 2019 nCoV из Китая добрался до Германии. Заражение подтверждено у мужчины из баварского округа Штарнберг. Об этом сообщает DW со ссылкой на представителя министерства здравоохранения федеральной земли в ночь на вторник, 28 января, сообщает УНН.
“Пациент изолирован и находится в хорошем состоянии ... Людям, с которыми мужчина находился в тесном контакте, сообщили о симптомах, мерах и путях передачи инфекции”, — говорится в сообщении.
Министерство проведет пресс-конференцию утром 28 января. Специалисты Института имени Роберта Коха считают низким риск заражения для других жителей Баварии.
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Первые случаи заражения новым коронавирусом были связаны с оптовым рынком морепродуктов в городе Ухань в китайской провинции Хубэй. До его закрытия 1 января на этом рынке продавались не только морские млекопитающие, но и летучие мыши, куры, кролики и змеи. По мнению китайских вирусологов, один из этих видов мог стать источником заражения.
По состоянию на 28 января заражения коронавируса 2019 nCoV в Китае обнаружены более чем в 4000 человек, а количество умерших превысило 100 человек. Пекин ограничил транспортное сообщение с рядом городов, фактически поместив под карантин более 56 млн человек в 18 городах Хубэй.
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Кроме того, случаи заболевания подтверждены в Гонконге, Макао, на Тайване, а также в Австралии, Вьетнаме, Канаде, Малайзии, Непале, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Южной Кореи и Японии.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее отказалась объявлять в связи с новым коронавируса чрезвычайное положение. ВОЗ объяснила решение малой количество и случаев заболевания за пределами Китая. Однако генеральный директор организации Тедрос Адханом 26 января отправился в КНР для консультаций с правительством и экспертами в медицинской сфере.