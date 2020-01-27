Лабораторний центр МОЗ: виявлений у Києві коронавірус не той, що у Китаї
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Виявлений у столиці коронавірус - HKU1, що циркулює на території України десятиріччями, а не новий китайський коронавірус. Про це йдеться у повідомленні Державної установи "Київський міський лабораторний центр МОЗ України" у Facebook, передає УНН.
"За результатами досліджень 67 зразків, проведених методом ПЛР, отримано 12 позитивних результатів: грип А (H1N1) - 3, грип А нетипований – 1, грип В - 3, аденовірус - 2, бокавірус – 1, короновірус- 1 (не є новим китайським короновірусом) - 1 та риновірус - 1", - уточнили у лабцентрі МОЗ.
Водночас в установі закликали "не розводити паніку з приводу виділеного коронавірусу".
"Виділений нами коронавірус (HKU1) циркулює на території України десятиріччями та, як правило, викликає захворювання верхніх дихальних шляхів легкого або середнього ступеню тяжкості. Коронавірус китайського походження не виділявся!" - заявили у лабцентрі.
Раніше сьогодні у лабцентрі вказали, що у Києві зареєстровано випадок коронавірусу.
Як повідомляв УНН, кількість загиблих у результаті спалаху коронавірусу в Китаї в понеділок, 27 січня, зросла до 81. Загальна кількість підтверджених випадків захворювання у Китаї виросла приблизно до 2744.