У Києві зареєстровано випадок коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. За результатами дослідження зразків хворих за епідсезон грипу та ГРІ 2019-2020 років, доставлених до вірусологічної лабораторії ДУ "КМЛЦ МОЗ України", було підтверджено один випадок коронавірусу. Про це йдеться у повідомленні Державної установи "Київський міський лабораторний центр МОЗ України" у Facebook, передає УНН.
"За епідсезон 2019-2020 рр. закладами охорони здоров'я, які здійснюють дозорний епідеміологічний нагляд за хворими на грипоподібні захворювання (ГПЗ) та тяжкі ГРІ (ТГРІ), доставлено до вірусологічної лабораторії ДУ "КМЛЦ МОЗ України" 73 зразки для дослідження на грип. За результатами досліджень 67 зразків, проведених методом ПЛР, отримано 12 позитивних результатів: грип А (H1N1) - 3, грип А нетипований – 1, грип В - 3, аденовірус - 2, бокавірус – 1, короновірус - 1 та риновірус- 1", - йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У РНБО доручили посольству рекомендувати українцям покинути Китай
Загалом за 4 тиждень 2020 року, як вказано, у столиці зареєстровано 10 920 хворих на грип та ГРІ (за попередній тиждень - 9176), відмічається зростання захворюваності в порівнянні з попереднім тижнем на 19,0%.
Як вказано, зростання відбулося за рахунок як дитячого, так і дорослого населення. Дітей захворіло 6733 проти 5349 - за 3 тиждень, зростання на 25,9%, дорослих – 4187 проти 3827, зростання на 9,4%. У структурі захворюваності діти складають – 61,7%, на попередньому тижні – 58,3%.
"Захворюваність серед школярів зросла на 35,6%, зареєстровано 2869 випадків, що складає 42,6% від загальної кількості захворілих дітей (за 3 тиждень – 39,6%) та 26,3% від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою (за 3 тиждень- 23,1%)", - зазначили медики.
Як вказано, до закладів охорони здоров’я міста було госпіталізовано 186 осіб, із них 150 дітей (за 3 тиждень - 141 особу, із них 115 дітей).
З початку епідсезону щеплено проти грипу 50972 особи, у т.ч. із групи медичного ризику – 4265, епідемічного ризику - 11045 та інших осіб – 35662.
"Епіднагляд за грипом та ГРІ продовжується", - додали у лабцентрі МОЗ.
Нагадаємо, кількість загиблих у результаті спалаху коронавірусу в Китаї в понеділок, 27 січня, зросла до 81.