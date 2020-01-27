У РНБО доручили посольству рекомендувати українцям покинути Китай

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"Посольство України в КНР має забезпечити поширення рекомендацій українським громадянам покинути територію Китаю, а Міністерство закордонних справ України - рекомендувати українським громадянам утримуватись від відвідування Китаю найближчим часом", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, кількість загиблих у результаті спалаху коронавірусу в Китаї в понеділок, 27 січня, зросла до 81.