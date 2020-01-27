В СНБО поручили посольству рекомендовать украинцам покинуть Китай

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"Посольство Украины в КНР должно обеспечить распространение рекомендаций украинским гражданам покинуть территорию Китая, а Министерство иностранных дел Украины - рекомендовать украинским гражданам воздерживаться от посещения Китая в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Напомним, число погибших в результате вспышки коронавируса в Китае в понедельник, 27 января, выросло до 81.