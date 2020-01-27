В Киеве зарегистрирован случай коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. По результатам исследования образцов больных за эпидсезон гриппа и ОРИ 2019-2020 годов, доставленных в вирусологическую лабораторию ГУ "КГЛЦ Минздрава Украины", было подтверждено один случай коронавируса. Об этом говорится в сообщении Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины" в Facebook, передает УНН.
"За эпидсезон 2019-2020 гг. учреждениями здравоохранения, осуществляющих дозорный эпидемиологический надзор за больными гриппоподобными заболеваниями (ГПЗ) и тяжелые ОРЗ (ТОРИ), доставлены в вирусологичесую лабораторию ГУ " КГЛЦ Минздрава Украины" 73 образца для исследования на грипп. По результатам исследований 67 образцов, проведенных методом ПЦР, получено 12 положительных результатов: грипп А (H1N1) - 3, грипп А нетипований - 1, грипп В - 3, аденовирус - 2, бокавирус - 1, короновирус - 1 и риновирус - 1", - говорится в сообщении.
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Всего за 4 неделю 2020 года, как указано, в столице зарегистрировано 10 920 больных гриппом и ОРИ (за предыдущую неделю - 9176), отмечается рост заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей на 19,0%.
Как указано, рост произошел за счет как детского, так и взрослого населения. Детей заболело 6733 против 5349 - за 3 неделю, рост на 25,9%, взрослых - 4187 против 3827, рост на 9,4%. В структуре заболеваемости дети составляют - 61,7%, на предыдущей неделе - 58,3%.
"Заболеваемость среди школьников выросла на 35,6%, зарегистрировано 2869 случаев, что составляет 42,6% от общего количества заболевших детей (за 3 неделю - 39,6%) и 26,3% от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью (за 3 неделю - 23,1%)", - отметили медики.
Как указано, в учреждения здравоохранения города были госпитализированы 186 человек, из них 150 детей (за 3 неделю - 141 человек, из них 115 детей).
С начала эпидсезона привито против гриппа 50972 человека, в т.ч. из группы медицинского риска - 4265, эпидемического риска - 11045 и других лиц - 35662.
"Эпиднадзор за гриппом и ОРВИ продолжается", - добавили в лабцентре Минздрава.
Напомним, число погибших в результате вспышки коронавируса в Китае в понедельник, 27 января, выросло до 81.