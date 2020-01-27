В Киеве зарегистрирован случай коронавируса

$41.340.00
45.850.00
ukru
Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
06:12 • 6846 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
05:00 • 18602 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 58009 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 122113 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 129630 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 197695 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 195519 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 409626 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 229264 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 516275 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
3.1м/с
67%
Популярные новости

Буданов: общество должно быть готово узнать всю правду о войне со временем

5 апреля, 21:52 • 14999 просмотра

Атака дронов на Николаев: в ГСЧС показали последствия

5 апреля, 23:21 • 24105 просмотра

кремль пытается разрушать ЕС для дрейфа части стран в собственную зону влияния - руководитель ЦПД

6 апреля, 00:33 • 14776 просмотра

Из-за атаки рф на Украину Польша подняла военную авиацию в небо

03:30 • 12881 просмотра

Ракетная атака на Киев: число раненых возросло до трех

03:51 • 10029 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 159665 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 147436 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 235013 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 409629 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 516277 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 58016 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 49524 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 47985 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 54709 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 85072 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

В Киеве зарегистрирован случай коронавируса

Киев • УНН

 • 33065 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. По результатам исследования образцов больных за эпидсезон гриппа и ОРИ 2019-2020 годов, доставленных в вирусологическую лабораторию ГУ "КГЛЦ Минздрава Украины", было подтверждено один случай коронавируса. Об этом говорится в сообщении Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины" в Facebook, передает УНН.

В Киеве зарегистрирован случай коронавируса

"За эпидсезон 2019-2020 гг. учреждениями здравоохранения, осуществляющих дозорный эпидемиологический надзор за больными гриппоподобными заболеваниями (ГПЗ) и тяжелые ОРЗ (ТОРИ), доставлены в вирусологичесую лабораторию ГУ " КГЛЦ Минздрава Украины" 73 образца для исследования на грипп. По результатам исследований 67 образцов, проведенных методом ПЦР, получено 12 положительных результатов: грипп А (H1N1) - 3, грипп А нетипований - 1, грипп В - 3, аденовирус - 2, бокавирус - 1, короновирус - 1 и риновирус - 1", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В СНБО поручили посольству рекомендовать украинцам покинуть Китай

Всего за 4 неделю 2020 года, как указано, в столице зарегистрировано 10 920 больных гриппом и ОРИ (за предыдущую неделю - 9176), отмечается рост заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей на 19,0%.

Как указано, рост произошел за счет как детского, так и взрослого населения. Детей заболело 6733 против 5349 - за 3 неделю, рост на 25,9%, взрослых - 4187 против 3827, рост на 9,4%. В структуре заболеваемости дети составляют - 61,7%, на предыдущей неделе - 58,3%.

"Заболеваемость среди школьников выросла на 35,6%, зарегистрировано 2869 случаев, что составляет 42,6% от общего количества заболевших детей (за 3 неделю - 39,6%) и 26,3% от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью (за 3 неделю - 23,1%)", - отметили медики.

Как указано, в учреждения здравоохранения города были госпитализированы 186 человек, из них 150 детей (за 3 неделю - 141 человек, из них 115 детей).

С начала эпидсезона привито против гриппа 50972 человека, в т.ч. из группы медицинского риска - 4265, эпидемического риска - 11045 и других лиц - 35662.

"Эпиднадзор за гриппом и ОРВИ продолжается", - добавили в лабцентре Минздрава.

Напомним, число погибших в результате вспышки коронавируса в Китае в понедельник, 27 января, выросло до 81.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Здоровье
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,114.30
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,799.40