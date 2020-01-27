Лабораторный центр Минздрава: обнаруженный в Киеве коронавирус не тот, что в Китае
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Обнаруженный в столице коронавирус - HKU1, циркулирующий на территории Украины десятилетиями, а не новый китайский коронавирус. Об этом говорится в сообщении Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины" в Facebook, передает УНН.
"По результатам исследований 67 образцов, проведенных методом ПЦР, получено 12 положительных результатов: грипп А (H1N1) - 3, грипп А нетипований - 1, грипп В - 3, аденовирус - 2, бокавирус - 1, короновирус- 1 (не является новым китайским короновирусом) - 1 и риновирус - 1", - уточнили в лабцентре Минздраве.
В то же время в учреждении призвали "не разводить панику по поводу выделенного коронавируса".
"Выделенный нами коронавирус (HKU1) циркулирует на территории Украины десятилетиями и, как правило, вызывает заболевание верхних дыхательных путей легкой или средней степени тяжести. Коронавирус китайского происхождения не выделялся!" - заявили в лабцентре.
Ранее сегодня в лабцентре указали, что в Киеве зарегистрировано случай коронавируса.
Как сообщал УНН, число погибших в результате вспышки коронавируса в Китае в понедельник, 27 января, выросло до 81. Общее количество подтвержденных случаев заболевания в Китае выросло примерно до 2744.