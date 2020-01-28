ВОЗ повысила уровень угрозы распространения нового коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о повышении угрозы распространения на глобальном уровне зафиксированного в Китае коронавируса 2019-nCoV, в результате которого умерло уже более 100 человек. Об этом говорится в докладе организации, обнародованном в понедельник, 27 января, передает УНН.
“Очень высокий уровень угрозы — в Китае, высокий — на региональном уровне, высокий — на мировом”, — говорится в документе.
До этого в докладах угроза на мировом уровне оценивалась как “умеренная”. Однако в ВОЗ указали на то, что в предыдущих версиях была допущена ошибка формулировки, а теперь ее исправили. Исправление глобальной оценки риска не означает объявление международной чрезвычайной ситуации из-за распространения вируса.
Между тем Киевский городской лабораторный центр Министерства здравоохранения сообщил, что обнаруженный в Украине коронавирус не является китайским вирусом 2019-nCoV.
Коронавирус из Китая продолжает распространяться по миру. Первый случай заражения 2019-nCoV в ночь на 28 января подтвердили в Германии.
Как сообщал УНН, по состоянию на 28 января заражения коронавирусом 2019 nCoV в Китае обнаружены более чем в 4000 человек, а количество умерших превысило 100 человек. Пекин ограничил транспортное сообщение с рядом городов, фактически поместив под карантин более 56 млн человек в 18 городах Хубэй.