К концу недели в Украине появятся тест-системы для ускоренного диагностирования коронавируса - МОЗ

"Несмотря на то, что геном уже расшифрован, но средств специфической диагностики в мире в принципе не существует. Поэтому, согласно рекомендациям ВОЗ, диагностика происходит путем исключения", - сказал Коваль.

По его словам сначала диагностируется грипп, если он не подтверждается, то проводится диагностика на коронавирус. Диагностические системы имеющиеся в лабораторных центрах каждой области.

"В случае если и эти результаты будут отрицательные, а человек чувствует себя плохо, образцы отправляются в Киев, в одну из двух лабораторий, которые сертифицированы ВОЗ. И если и здесь будет отрицательный результат - образец отправляется в Германию в лабораторию ВОЗ", - отметил Коваль.

По его словам такая диагностика коронавируса сегодня может занять до 5 дней.

"Но в конце этой недели в начале следующей недели, в Украине будут доступны тест-системы, которые сделают это диагностирование менее длительным", - сказал Коваль.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о повышении угрозы распространения на глобальном уровне зафиксированного в Китае коронавируса 2019-nCoV, в результате которого умерло уже более 100 человек.